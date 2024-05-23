Игроки высмеяли новые кошмарные скины для Suicide Squad Kill the Justice League

Пользователи сети высмеяли новые скины персонажей, которые недавно добавили в Suicide Squad: Kill The Justice League.

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Скины для нескольких злодеев добавили 22 мая, они были «вдохновлены» внешним видом Джокера из финала Batman: Arkham Asylum, когда тот принял сыворотку Титана и превратился в огромного монстра.

Некоторые игроки отметили, что новые скины напоминают одну из прошлых версий косметических прикидов. Но большая часть фанатов в сетях попросту заявила, что подобные версии персонажей выглядят ужасно.

Чтобы вознаградить оставшуюся дюжину игроков, которые прошли с разработчиками огонь и воду, команда «Отряда» выдала им вот такие вот скины. Именно так они и платят за вашу лояльность, геймеры. — Memology 101

Судя по всему, скины добавили в рамках релиза второго эпизода первого сезона, запуск которого намечен на сегодня, 23 мая.

В обновлении авторы расширили карту Джокера и добавили на неё дополнительных врагов, которые попали под влияние злого Зелёного Фонаря. Ещё игроков ждёт дополнительная миссия, где им нужно разбираться с врагами на разных вариантах баз Лиги Справедливости.

Включены в эпизод и дополнительные скины, вдохновлённые разными злодеями — Двуликим, Обратным Флэшем, Светлячком и Чёрной Мантой. Заодно авторы ещё поправили многочисленные баги — с полным списком изменений можно ознакомиться на странице обновления в Steam.

Вряд ли релиз свежего эпизода поможет успеху боевика — пиковый онлайн за последние 24 часа оказался равен 381 игроку. Ранее Warner Bros. пожаловалась на слабые продажи игры, чем вызвала саркастичные комментарии в сети.