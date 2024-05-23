Для Hellblade 2 уже выпустили любительский мод с поддержкой VR

Для Senua’s Saga: Hellblade II энтузиасты уже выпустили мод с поддержкой VR с перспективами от первого и третьего лица.

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Это удалось сделать с помощью фанатского проекта UEVR, который создал пользователь под ником Praydog. С его помощью можно запустить в VR огромное количество игр, созданных на движке Unreal Engine.

Причём чаще всего для запуска игр на данном движке в VR не требуется производить каких-то особенных технических манипуляций. А поскольку Hellblade 2 создавали на пятой версии Unreal Engine, то её уже можно оценить в виртуальной реальности с помощью UEVR.

В сети уже появились ролики VR-режима триллера, где можно посмотреть на прохождение отдельных моментов с разным стилем камеры. В видео присутствует солидный отрывок с исследованием карты и решением загадок от первого лица, но вот битвы с врагами показывают от третьего.

В комментариях к ролику пользователи отметили, что результат выглядит хорошо, но для успешной работы мода наверняка потребуется мощный PC.

Релиз Hellbalde 2 состоялся 21 мая для PC и Xbox Series, игра получила похвалы от критиков за визуал, однако геймплей не оставил рецензентов в восторге.

В Steam новинка получила положительные отзывы пользователей, но сам пиковый онлайн оказался довольно низким. На данный момент он всё ещё составляет 3982 человека, а саму игру сейчас проходит лишь 778 пользователей.

Кстати, вскоре после релиза игру убрали из российской версии Steam. При этом разработчики успели поблагодарить всех за позитивный приём их творения.