Wuthering Waves не запускается на ПК: как починить
Совсем скоро состоится релиз Wuthering Waves: sci-fi боевика от студии Kuro Games, вдохновленного Genshin Impact. Но ПК-игроки могут столкнуться с проблемой — дистрибутив игры работает некорректно. Портал PC Gamer рассказал, как исправить ошибку.
При запуске игры через Epic Games Launcher может произойти ошибка: приложение скажет, что она запущена, но на экране ничего не появляется. Хорошая новость в том, что проблему достаточно легко исправить.
- Загрузите Wuthering Waves в Epic Games Store.
- Запустите игру. Убедитесь, что приложение отметило ее как запущенную.
- Откройте «Диспетчер задач».
- Промотайте список фоновых процессов до KRLauncherEpic — он должен быть отмечен значком персонажа из Wuthering Waves.
- Нажмите на нем правой клавишей мыши и выберите опцию «Открыть расположение файла».
- Найдите в папке приложение launcher и откройте его.
- После этого на экране должно появиться окно Wuthering Waves, в котором вы сможете начать игру и предварительную загрузку.
Если вы помните, в какой папке находится Wuthering Waves, то можно обойтись и без «Диспетчера задач». Просто откройте папку и запустите игру напрямую. Заодно создайте ярлык для приложения или перетащите его на панель быстрого доступа, чтобы не копаться в папках каждый раз.