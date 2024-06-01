Wuthering Waves не запускается на ПК: как починить

Совсем скоро состоится релиз Wuthering Waves: sci-fi боевика от студии Kuro Games, вдохновленного Genshin Impact. Но ПК-игроки могут столкнуться с проблемой — дистрибутив игры работает некорректно. Портал PC Gamer рассказал, как исправить ошибку.

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При запуске игры через Epic Games Launcher может произойти ошибка: приложение скажет, что она запущена, но на экране ничего не появляется. Хорошая новость в том, что проблему достаточно легко исправить.

Загрузите Wuthering Waves в Epic Games Store.

Запустите игру. Убедитесь, что приложение отметило ее как запущенную.

Откройте «Диспетчер задач».

Промотайте список фоновых процессов до KRLauncherEpic — он должен быть отмечен значком персонажа из Wuthering Waves.

— он должен быть отмечен значком персонажа из Wuthering Waves. Нажмите на нем правой клавишей мыши и выберите опцию «Открыть расположение файла».

Найдите в папке приложение launcher и откройте его.

и откройте его. После этого на экране должно появиться окно Wuthering Waves, в котором вы сможете начать игру и предварительную загрузку.