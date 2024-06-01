$90.19+0.4097.79+0.66
Войти в почту

Wuthering Waves не запускается на ПК: как починить

Совсем скоро состоится релиз Wuthering Waves: sci-fi боевика от студии Kuro Games, вдохновленного Genshin Impact. Но ПК-игроки могут столкнуться с проблемой — дистрибутив игры работает некорректно. Портал PC Gamer рассказал, как исправить ошибку.

Wuthering Waves не запускается на ПК: как починить
© EGS

При запуске игры через Epic Games Launcher может произойти ошибка: приложение скажет, что она запущена, но на экране ничего не появляется. Хорошая новость в том, что проблему достаточно легко исправить.

  • Загрузите Wuthering Waves в Epic Games Store.
  • Запустите игру. Убедитесь, что приложение отметило ее как запущенную.
  • Откройте «Диспетчер задач».
  • Промотайте список фоновых процессов до KRLauncherEpic — он должен быть отмечен значком персонажа из Wuthering Waves.
  • Нажмите на нем правой клавишей мыши и выберите опцию «Открыть расположение файла».
  • Найдите в папке приложение launcher и откройте его.
  • После этого на экране должно появиться окно Wuthering Waves, в котором вы сможете начать игру и предварительную загрузку.
Если вы помните, в какой папке находится Wuthering Waves, то можно обойтись и без «Диспетчера задач». Просто откройте папку и запустите игру напрямую. Заодно создайте ярлык для приложения или перетащите его на панель быстрого доступа, чтобы не копаться в папках каждый раз.
Игры
1