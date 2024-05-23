В сеть утек геймплей ранней версии шутера Deadlock авторов Half-Life

Шутер Deadlock (2025), разрабатываемый творцами Half-Life и Portal из Valve, в последнее время столкнулся с огромным числом утечек. Недавно в сети появился полноценный геймплей с тремя разными типами сражений, а теперь аноним опубликовал кадры ранней версии Deadlock, прозванной Neon Prime.

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Эта версия шутера была более яркой, а отчасти могла напомнить Fortnite и другие игры в подобной стилистике. Локации в Neon Prime также были более красочными и меньше напоминали европейский стимпанк-город. Судя по интерфейсу, с тех пор концепция игры особо не менялась: сражаться предстоит на четырёх линиях за героев с разными способностями.

Но не обошлось и без свежих утечек из актуальной версии Deadlock. Это короткие ролики, в которых демонстрируются способности двух персонажей. Один из них может разгоняться и воспламеняться, а другой наносит урон электрическими разрядами.

Ролик 1

Ролик 2

А ещё можно взглянуть на меню игры и её задний фон. Пользователям предлагают начать матч или посмотреть на чужие игры, ознакомиться с героями и практическими советами, а также заняться настройками. На заднем фоне, судя по всему, стоит Warden — один из 19 персонажей, которые есть в шутере уже сейчас.