Автор The Last of Us назвал новую игру Naughty Dog самой захватывающей

На сайте Sony появилось интервью с Нилом Дракманном — ветераном Naughty Dog и создателем The Last of Us. Он поделился мнением о том, как изменится игровая индустрия и творческий подход в следующем десятилетии. В том числе разработчик затронул будущие проекты студии.

© Скриншот

Новая игра Naughty Dog, как признался Дракманн, будет «самой захватывающей» из всех игр студии на сегодняшний день. Она должна «изменить восприятие игр в массовом масштабе». В целом же Нил очень заинтригован и хочет увидеть, как новинку примут пользователи, особенно на фоне успеха сериала «Одни из нас».

Именно шоу HBO, по признанию разработчика, объединило аудиторию геймеров и не-геймеров. Сериал показывает, что видеоигры предлагают интересный и захватывающий опыт. Такой, как история Элли и Джоэла в The Last of Us, адаптированная в качестве сериала.

Дракманн считает, что развитие технологий даст возможность воплощать творческие идеи в жизнь без «традиционных препятствий». Уже сейчас можно создавать как стилизованную, так и сверхреалистичную графику, а захватывать движения можно прямо на дому, что делает этот процесс дешевле. Что касается искусственного интеллекта, то он должен «произвести революцию», вместе с этим создав некоторые этические проблемы.

Вместе с этим Нил подчеркнул, что любому творцу важно знать «основы»: историю искусства, понимание составления композиций и рассказывания истории. Без этого даже с современными технологиями не получится реализовывать высококачественные проекты.