Как прокачать свою меткость в Apex Legends: 5 полезных советов

Apex Legends полна уникальных персонажей, каждый из которых имеет собственные механики. Но ни одна из них не способна победить самый базовый навык — меткость игрока. Портал thegamer.com рассказал, как можно повысить свою меткость и какими привычками полезно обзавестись.

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Настройте прицел

Если вы этого еще не сделали, то рекомендуем зайти в настройки игры и поменять параметры прицела под себя. Его форма зависит от оружия в руках персонажа, однако меню позволяет изменить цвет. Постарайтесь выбрать оттенок, который легко заметить даже посреди напряженной перестрелки: многие игроки предпочитают неоново-зеленый или желтый цвет.

Подыщите идеальную чувствительность

Правильно подобранная чувствительность — залог высокой меткости. Этот параметр определяет, с какой скоростью камера перемещается по экрану, и многие игроки нередко высказывают прямо противоположные мнения на его счет. Часть предпочитает низкую чувствительность: мышь придется двигать более широкими движениями, но точность движений будет гораздо лучше. А часть, напротив, предпочитает высокую — особенно те, кто играют на контроллере. Попробуйте разные варианты на стрельбище и решите, какой из них обеспечивает больший комфорт.

Изучайте окружение

Хорошее понимание карт и окружающих локаций позволяет заранее предсказать, откуда противники могут напасть в ходе перестрелки. Как следствие, вы будете заведомо представлять, куда нужно целиться — а это помогает повысить меткость. Обращайте внимание на передвижение соперников в разных матчах и старайтесь всегда держать под рукой оружие, которым владеете лучше всего.

Держите прицел правильно

Разные персонажи в Apex Legends имеют примерно один рост. А это значит, что правильная постановка прицела может значительно сократить число промахов и TTK. Чтобы всегда быть готовым к бою, выработайте привычку всегда держать прицел примерно посередине экрана, на том уровне, где находится голова теоретического соперника. Так вы сможете сразу же открыть огонь, как только враг покажется в поле зрения.

Попробуйте тренажеры для меткости

Наконец, ПК-игрокам стоит поупражняться в тренажере для меткости: это специальные программы, которые созданы для тренировки скорости реакции и точности движений. Многие профессиональные киберспортсмены пользуются такими тренажерами для разминки перед играми, примерно так же, как атлеты разогреваются перед соревнованиями.