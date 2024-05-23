На презентации Xbox могут показать Gears of War 6

Журналист Джез Корден рассказал о том, чего фанаты могут ждать на грядущем мероприятии Xbox Games Showcase, которая пройдёт 9 июня в 20:00 МСК.

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Сами предсказания автора основаны на его инсайдерской информации и общих предположениях — не факт, что все проекты списка действительно будут на показе.

Корден ожидает, что пользователям наконец-то продемонстрируют игры, которые были анонсированы довольно давно. Возможно, что в этот список попадёт и Perfect Dark (2023), о создании которой в последнее время ходила противоречивая информация.

При этом Корден отметил, что студия The Initiative, которая занимается созданием триллера, успела сменить свою структуру на вертикальную — это хорошо повлияло на процесс разработки. А вот у Contraband (2023) возникли проблемы при создании — на это повлияла пандемия коронавируса и уход ключевых сотрудников.

Корден ожидает, что на презентации покажут State of Decay 3, которая с визуальной точки зрения выглядит очень хорошо. Сама игра сделает больший упор на сюжетные элементы.

Предполагается, что на мероприятии продемонстрируют.и новые кадры Avowed. У South of Midnight, Towerborne и Ara: History Untold могут назвать даты релиза. Возможно, что игрокам покажут обновления для Sea of Thieves и Fallout 76.

Ожидается и официальный анонс Gears 6 от студии The Coalition. В прошлом ещё ходили слухи, что авторы работали над сборником-ремастеров прошлых игр, но представят ли его тоже — непонятно.

Корден сомневается, что публике покажут свежие кадры Fable (2024). Не стоит ожидать и анонсов по франшизе Halo.

На выставке Microsoft должны представить новую информацию об инициативе под рабочим названием Latitude, в рамках которой компания активнее будет развивать мультиплатформу. Корден ожидает, что следующая часть Doom, которую тоже должны показать на мероприятии, выйдет на PS5. Возможно, что на PlayStation перенесут и более старые игры Microsoft.

Ещё Корден намекнул, что фанатов может ждать какой-то анонс в связи с Blue Dragon. И добавил, что студия Iron Galaxy снова работает над франшизой Killer Instinct.

Кроме того, ожидается показ DLC для Starfield и Diablo IV. А заодно Microsoft заключила сделки по продвижению игр сторонних разработчиков. Судя по формулировкам Кордена, благодаря этому на презентации могут продемонстрировать кадры Dragon Age: Dreadwolf.

Ожидается на мероприятии и показ Call of Duty: Black Ops Gulf War — недавно в сети появились первые тизеры грядущего шутера.