Fortnite и UGC: что ждет Lego-игры в будущем

Lego имеет длинную и довольно успешную историю в игровой индустрии: от игр по лицензии в духе Lego Star Wars до крупных самостоятельных проектов. Но теперь стратегия компании меняется — Fortnite становится основной сферой развития игр Lego. Портал gamesindustry.biz рассказал, чего компания хочет добиться.

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За два года партнерства между компаниями плоды соглашения наконец начинают приобретать очертания. Lego Fortnite, запущенная в прошлом году, стала невероятно популярной — по максимальному онлайну релиз опередил даже классический режим Battle Royale. А теперь Epic Games и Lego запустили Lego Islands: платформу, которая позволяет собирать из ассетов Lego игры внутри Fortnite Creative или Unreal Engine For Fortnite. Конечно, до тех пор, пока создатели игр следуют правилам Lego.

По мнению Кари Винтер Нильсен, главы по развитию игр и творчества Lego Game, философии двух компаний достаточно схожи. «Epic Games — лидер в том, что касается цифровых игр, тогда как Lego — лидер, когда речь идет о физических играх, и мы отлично дополняем друг друга».

Запуск интерактивных активностей Lego в Fortnite ознаменовал новую эпоху в видеоигровом портфолио компании. Отныне акцент смещается на поддержку совместных проектов и контента, сгенерированного самим сообществом при помощи предоставленных инструментов. Lego делает ставку на то, что некоторые из этих проектов могут стать по-настоящему уникальными.

Открытие доступа к бренду Lego практически всем желающим должно сильно расширить портфолио компании. Кроме того, Нильсен выразила надежду, что игры, созданные сообществом, смогут повлиять на творческие решения Lego в этом направлении за пределами Fortnite. Конечно, популярные проекты внутри Lego Islands также будут отчислять 15% своей выручки, но первостепенная задача здесь — предоставить игрокам свободу творчества. Одна из новых идей сообщества способна стать важной частью каталога Lego в будущем.

В то же время, Lego и сама пробует себя в разработке проектов для платформы. Одной из первых проб пера был Lego Obby Fun — «обби» (или полоса препятствий), запущенная в феврале. По словам Нильсен, сотрудники компании разработали игру за три месяца, изучая функционал Unreal Engine For Fortnite.

Сотрудничество с Epic Games и Fortnite отнимает много ресурсов видеоигрового направления Lego, но это не значит, что бренд перестанет выпускать традиционные игры. Нильсен утверждает, что компания рассматривает любые возможности предложить уникальный игровой опыт, однако пока силы Lego сосредоточены на Fortnite.