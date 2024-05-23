Cоздатели "Р-ФОН" разрабатывают отечественную игровую консоль на Linux

Российская компания «НТЦ ИТ РОСА» занимается разработкой портативной игровой консоли и программного обеспечения для нее. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники, близкие к компании.

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По данным источников, компания работает над двумя версиями устройства: на базе архитектуры x86 и ARM. В качестве операционной системы для устройства рассматривается «РОСА Фрэш» — бесплатная система на базе Linux, разработанная компанией.

Сроки производства отечественных консолей и создания соответствующей экосистемы, включая ОС и совместимых с устройством игр, пока не сообщаются. Отмечается, что разработчики ориентируются на нишу портативных консолей, в которой доминируют такие компании, как Valve, Asus, Lenovo и MSI.

Аналитики отмечают, что успех проекта будет зависеть от ряда факторов, включая наличие конкурентоспособных игр, ценовую политику и грамотную маркетинговую стратегию.

В марте президент Владимир Путин поручил правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос об организации производства отечественных игровых консолей.