Для VR-очков Apple Vision Pro выйдет первая эксклюзивная игра Marvel

Недавно была анонсирована необычная игра для Vision Pro — совместный проект Marvel и ILM под названием «What If…? — An Immersive Story».

© YouTube

Наканун стало известно, что новое приложение выйдет 30 мая и будет бесплатным для скачивания на ограниченное время.

«What If…? — An Immersive Story» использует возможности Apple Vision Pro, предлагая технологически продвинутый и увлекательный опыт для фанатов Marvel.

Пользователи будут переходить между дополненной и виртуальной реальностью, взаимодействуя с миром с помощью глаз и рук.

Трейлер показывает, как пользователи могут стать супергероями Marvel и погрузиться в историю внутри киновселенной бренда.

Отметим, что когда Apple представила Vision Pro, ожидалось, что устройство приведет к созданию проектов с новым уникальным опытом. И свежая игра Marvel как раз является таковой.