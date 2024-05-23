Разработчики Dota 2 выпустили большое обновление для игры

Вечером 22 мая разработчики Dota 2 выпустили большое обновление для своей игры — патч содержит как правки игрового баланса, так и новую часть большого ивента «Павшая корона».

© Valve

В рамках патча 7.36 Valve изменила способности и характеристики большинства персонажей, а также десятки предметов и другие элементы геймплея.

Главным нововведением стали дополнительные скиллы для каждого персонажа. Перед началом игры у каждого героя появляется уникальная врождённая способность. Кроме того, на стадии планирования можно выбрать один из нескольких аспектов, которые подходят для конкретной ситуации.

© Valve

Полный список изменений патча 7.36 в Dota 2 на русском языке можно увидеть на официальном сайте. Это первое глобальное обновление баланса с апреля 2023 года, когда вышло обновление «Новые горизонты» с увеличенной картой и универсальными персонажами.