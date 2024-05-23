23 мая компания Activision анонсировала Call of Duty: Black Ops 6 — новую часть культовой серии шутеров. Ко всему прочему представители студии опубликовали в соцсети X (ранее Twitter) первый постер игры с подзаголовком.

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Ожидается, что действие шутера развернётся на Ближнем Востоке в 1990–1991 годах — во время войны в Персидском заливе между Ираком и многонациональными силами во главе с США. Ранее на этой неделе разработчики показали первый тизер игры. В нём группа молодых людей забирается на гору Рашмор, оставляет послание на скульптурных портретах четырёх президентов США и покидает пределы достопримечательности.

Полноценный показ Call of Duty: Black Ops 6 состоится на летней презентации игр Xbox. Презентация начнётся 9 июня в 20:00 мск.

Первый постер Call of Duty: Black Ops 6