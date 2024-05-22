Devil May Cry 5 попала в топ «платиновых» игр Capcom

Capcom обновила данные по продажам своих платиновых игр на 31 марта 2024 года — лидером топа остаётся Monster Hunter: World с 20,10 млн копий.

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Большая часть первых мест топа вообще состоит из проектов серий Monster Hunter и Resident Evil, однако подборку замыкает Devil May Cry 5. Продажи последней достигли 8,1 млн копий — релиз игры при этом состоялся в марте 2019 года для PS4, Xbox One и PC.

Capcom не стала раскрывать дополнительные показатели тех игр, которые были включены в разные игровые подписки (вроде PS Plus), однако успехи слэшера всё равно наверняка порадуют фанатов.

Ранее Capcom представила финансовый отчёт за 2024 год, где рассказал о продажах своих серий и различных новинок — включая Dragon’s Dogma 2 и Street Fighter 6. Недавно, кстати, появился и логотип грядущей адаптации Street Fighter.

Топ-10 платиновых игр Capcom

1.Monster Hunter: World — 20,1 млн;

2.Monster Hunter: Rise — 14,7 млн;

3.Resident Evil 2 (2019) — 13,9 млн;

4.Resident Evil 7 — 13,3 млн;

5.Monster Hunter World: Iceborne — 12,6 млн;

6.Resident Evil Village — 9,8 млн;

7.Resident Evil 5 — 9,1 млн;

8.Resident Evil 6 — 9,1 млн;

9.Resident Evil 3 (2020) — 8,7 млн;

10.Devil May Cry 5 — 8,1 млн.