Советы по прохождению Senua's Saga: Hellblade 2

На днях состоялся релиз Senua’s Saga: Hellblade 2 — продолжения психологического инди-хита 2014 года. Портал thegamer.com поделился полезными советами по прохождению новинки для тех, кто готовится погрузиться в путешествие по скандинавским мифам.

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Проверяйте побочные пути

В Senua’s Saga, на самом деле, довольно мало тупиков. Если вы дошли до ответвления от основного пути, то оно почти всегда приводит к коллекционным предметам. По меньшей мере, вы наверняка услышите новые реплики или узнаете что-то новенькое.

Чередуйте парирование и уклонение

Сенуа может защищаться от вражеских атак в бою двумя способами: парированием и уклонением. Оба работают против большинства атак, однако некоторые противники требуют индивидуального подхода. Например, если оружие врага мерцает красным цветом, от него нужно уклониться. Кроме того, повтор одного и того же трюка несколько раз подряд может лишить героиню равновесия. Постарайтесь пользоваться обоими методами в равной степени.

Голоса иногда дают ценные подсказки

Голоса в голове Сенуа почти никогда не замолкают, но далеко не все их реплики бесполезны. Время от времени они дают подсказки по решению головоломок, указывают на скрытые предметы и другие полезные мелочи.

Пользуйтесь тяжелыми атаками для зеркальных комбо

Тяжелые атаки наносят больше урона, но имеют длинную анимацию, которую противники могут прервать. По этой причине в обычных сражениях лучше придерживаться легких атак — они проще связываются в комбо. А вот когда Сенуа получит магический артефакт, замедляющий время, переключайтесь на тяжелые атаки.

Избегайте красного света

В видениях Сенуа отец девушки предстает в форме зловещего красного света. Если вы видите его в конце тропы, немедленно развернитесь и найдите другой путь. Движение навстречу свету заставит экран трястись, и рано или поздно Сенуа потеряет контроль над собой.