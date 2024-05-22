Инсайдер назвал дату Days of Play 2024 со скидками на консоли и игры PlayStation

Days of Play — одна из самых крупных акций, во время которой игры и подписки для PlayStation, а также консоли и аксессуары, продаются со скидками. Пока Sony не называла дату начала распродажи в 2024 году, но это сделал надёжный инсайдер billbil-kun.

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Он ожидает, что Days of Play 2024 пройдёт в последнюю неделю месяца — с 29 мая. А закончиться щедрые скидки должны 12 июня. Точных данных о предполагаемых скидках нет.

Среди предложений инсайдер ожидает скидку в 25% на все уровни подписки PlayStation Plus: Essential, Extra и Premium/Deluxe. Что касается устройств, то ожидается, что скидки получат консоли PlayStation 5, гарнитуры PlayStation VR2 и контроллеры DualSense. Не обойдётся и без крупных снижений цен на игры.

Ожидается, что скидки будут доступны в магазинах PlayStation Direct и у партнёров. До 2022 года акция Days of Play («Время играть») проводилась и в России. Однако Sony ушла с местного рынка, поэтому российские игроки не смогут довольствоваться скидками в розничных магазинах.

Трейлер скидок на PS Plus в рамках Days of Play 2023