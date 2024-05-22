В России обсуждают создание игровой приставки и поддерживаемых ей игр

В рамках проходящей в Нижнем Новгороде конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак обсудил идею создания отечественной игровой консоли, сообщает ТАСС.

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«Обсуждение идеи по созданию отечественной игровой приставки в РФ ведется, дискуссия идет, мы на связи с отраслевым сообществом и собираем обратную связь по тому, кто и какими ресурсами обладает для ее создания. Поручение президента выполняем. При этом важно, чтобы прежде всего было во что играть на этих консолях. Понятно, что это процесс параллельный», — заявил Шпак.

По словам замминистра, основной акцент при создании консоли — это обеспечение ее играми, которые будут доступны для пользователей на отечественных игровых платформах. Он добавил, что игры сегодня имеют важную роль в государственной политике в вопросе воспитания молодежи. Проекты могут быть основаны на известных литературных сюжетах или фильмах.

Шпак подчеркнул, что создание игр — это сложная и комплексная работа, которая требует сотрудничества различных ведомств, включая Минцифры, Минкульт и министерство просвещения.

Кроме того, из-за санкций большинство иностранных игр нельзя будет официально загрузить на отечественную консоль. В связи с этим, кроме создания собственных проектов, важно развивать сотрудничество с разработчиками из дружественных стран, считает Шпак.