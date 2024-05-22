Во что поиграть на Android и iOS, новинки мая

Рынок мобильных игр не дремлет даже тогда, когда на рынке консольных или компьютерных проектов наступает сравнительное затишье. Портал pocketgamer.com подготовил подборку свежих игр для Android и iOS.

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Braid, Anniversary Edition

Юбилейное переиздание, пожалуй, одного из самых известных инди-платформеров и родоначальника самого явления независимых игр. В Braid игроку предстоит решать пространственно-временные головоломки и собирать фрагменты мозаики, чтобы спасти Принцессу в беде. Anniversary Edition получило обновленную графику, новые уровни и авторские комментарии разработчиков. Игра доступна подписчикам Netflix.

ICO-chan Dive

Милейший казуальный платформер, где игроку в роли яркого самоцвета нужно уклоняться от препятствий, чтобы заработать как можно больше очков. ICO-chan Dive также позволяет открывать новые облики для персонажа, чтобы постепенно наращивать свою коллекцию милых драгоценных камушков.

Athenian Rhapsody

Athenian Rhapsody — пародийная RPG в духе Undertale, полная отсылок, мемов, абсурдистского юмора и неожиданностей. Игроку предстоит собирать монстров, похожих на покемонов, решать головоломки, выполнять различные задания и, конечно же, исследовать причудливый мир.

Mariachis and Dwarfs

Наконец, Mariachis and Dwarfs — незамысловатая idle-игра о дворфах, трудящихся в шахтах. Правда, есть нюанс: для того, чтобы рудокопы были счастливы и продуктивны, их нужно развлекать музыкой. А кто подойдет для этой задачи лучше, чем мариачи?