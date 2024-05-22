Крис Авеллон разобрал сериал по Fallout и покритиковал Fallout 2

Сценарист Крис Авеллон, который работал над Fallout 2 и Fallout: New Vegas, выпустил первую часть большого материала, в котором он разбирает свежий сериал по франшизе от Amazon.

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В своём тексте Авеллон коснулся всех плюсов и минусов шоу, которые затрагивают его общее качество и персонажей. Во второй половине он пообещал разобрать противоречия мифологии новинки по отношению к игровой вселенной. Продолжение текста ожидается через пару дней.

Перед разбором Авеллон напомнил читателям о своей карьере и случае из жизни, когда Тим Кейн предлагал ему поработать над первой частью Fallout — но Авеллон тогда отказался, о чём позже пожалел.

Заодно автор отметил, что изначально не был заинтересован в просмотре сериала, но к нему его подтолкнули претензии некоторых игроков, которые связывали проблемы шоу с какими-то решениями сценариста в прошлом.

Авеллон посмотрел сериал два раза, чтобы составить заметки и после этого послал письмо с поздравлениями Тодду Говарду. Пусть у автора есть претензии к шоу, но он считает большим достижением, что этот сериал вообще увидел свет.

При этом Авеллон добавил, что он нормально не играл в Fallout 4, поэтому не может в деталях комментировать какие-то параллели с игрой. А ещё у него остались спорные чувства от «Мира Дикого Запада», создатели которого занимались и Fallout — автору понравился первый сезон этой истории, но остальные три он не оценил.

Сериал по Fallout показался автору слишком «сахарным», он сравнил его с первым сезоном «МДЗ», который как раз ощущался «реальной» историей. Но у двух творений оказалась одна общая проблема — слишком больше число персонажей, и не всех из них раскрыли нормально.

С точки зрения производства сериал по Fallout напомнил автору третий сезон шоу «Звёздный путь: Пикар», который отлично развлекал зрителей и прекрасно работал с фансервисом, но сама история была не лучшего качества.

Сериал по Fallout представляет отличное зрелище, которое работает в качестве трейлера для текущего положения франшизы.

Авеллон считает, что зрители, которым понравилось шоу, будут довольны Fallout 4 и Fallout 76. Если бы сюжет напоминал первую часть, то некоторые пользователи бы остались расстроены свежими частями.

Однако у сериала есть множество проблем:

Можно ли назвать Fallout хорошей продуманной историей с удачным темпом, чей сюжет уважает свою мифологию и драматические развязки, на которые намекают ранее через кинематографические и нарративные инструменты? Нет.

Автор отметил, что у сериала присутствуют проблемы со структурой и темпом. Он считает, что сценаристы на ТВ больше контролируют сюжет подобных историй, поэтому им не стоит поддаваться «хаосу игр», когда персонажи отвлекаются на дополнительные квесты. Основные проблемы подобного рода у шоу начались с 5 эпизода и продолжили усиливаться до конца сезона.

Авеллон согласен с фанатами, которые говорят, что сравнивать сериал с первыми частями франшизы бессмысленно — но при этом он считает подобные параллели полностью бесполезными:

Знаю, что это разозлит многих любителей оригиналов, но правда заключается в том, что те части Fallout уже «канули в Лету».

По словам сценариста, некоторые любители оригиналов вообще ослеплены ностальгией, которая мешает им объективно оценивать прошлые игры.

Он солидарен в том, что первая часть серии была отличной, однако дела с сиквелом обстояли иначе:

Fallout 2 и последовавшую за ней консольную Fallout: Brotherhood of Steel нельзя назвать хорошими играми. Я бы поспорил, что они навредили франшизе больше, чем Fallout 3, 4 и 76, которые обвиняют в этом.

Он добавил, что положение франщизы в руках Interplay не было таким идеальным, как казалось многим фанатам. Уже тогда появлялись проблемы с противоречием в мифологии и подобными вопросами.

Нет доказательств того, что при продолжении сотрудничества с Interplay будущее франшизы было бы потрясающим. На самом деле, если бы Bethesda не купила Fallout, я серьезно сомневаюсь, что у серии вышла бы ещё одна часть. Не говоря уже про масштаб F3, F4, спин-оффы, появление сувенирной продукции и сериала. Хотя эти элементы легко критиковать, они служат доказательством, что франшиза в руках умелых маркетологов может увеличиться до невиданных масштабов…

Возвращаясь к сериалу, Авеллон отметил, что шоу отдалённо отражает темы первых игр («Нельзя снова вернуться домой»), но зато оно гораздо лучше передаёт концепции свежих игр серии. При этом автор высоко оценил музыку и жестокие моменты Fallout.

Сам сериал, кстати, стал большим хитом и уже получил продление на второй сезон. А ещё скоро у франшизы состоится коллаборация с Fortnite.