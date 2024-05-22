Стало известно, когда российские игры смогут выйти на мировой рынок

Российские компьютерные игры смогут выйти на рынки Африки, Азии и Латинской Америки через 4-5 лет, прогнозирует гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский. Его слова приводит ТАСС.

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Гореславский подчеркнул, что за последние три года индустрия в стране шагнула вперед. За это время были выпущены первые игры, полностью выполненные в РФ, которые при этом пользуются «нормальной популярностью». Пока речь идет о 100-150 тыс. скачиваний, уточнил он.

В качестве удачного примера выхода созданной российскими разработчиками игры на международный рынок Гореславский привел Atomic Heart. Шутера от первого лица с элементами ролевой игры несколько месяцев держался в лидерах в Германии, США и других странах.

До этого шведский холдинг Embracer, владеющий разработчиком серии компьютерных игр о Ларе Крофт, объявил о планах покинуть Россию.