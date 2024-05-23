Краткий гайд по Hades 2 без спойлеров: как работают ресурсы и апгрейды

Hades 2 вышла в ранний доступ совсем недавно, поэтому еще не все игроки разобрались, как работают новые механики и системы прогрессии. Портал Game Informer составил краткий (без спойлеров!) гайд по ключевым механикам и ресурсам игры.

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Что такое прах?

Прах — ресурс, необходимый для разблокирования новых карт. Он выполняет примерно ту же роль, что и тьма из первой игры. Прах часто можно получить в награду за прохождение комнаты, но его также можно приобрести у проклятого торговца в хабе.

Что такое карты, власть и воля?

Карты — это перки, которые Мелиноя может экипировать перед началом забега в хабе. Они работают так же, как и перки Зеркала ночи из оригинальной Hades. Карты могут повышать атаку или запас здоровья, давать дополнительные награды при прохождении комнат и прочие бонусы.

Каждая активированная карта поглощает тот или иной объем власти — этот параметр ограничивает максимум активных карт. Например, на старте игры лимит власти составляет 10 единиц: его можно исчерпать, активировав карты стоимостью 5, 3 и 2. Если вы играли в Transistor, то функции в этой игре работали схожим образом.

Наконец, воля позволяет Мелиное увеличить максимальный лимит власти. Вместо стандартных 10 единиц он может возрасти до 12, 16 или даже 18. Чем больше власть, тем больше карт и бонусов может получить игрок.

Что такое кости?

Один из самых распространенных типов валюты. Кости можно заработать в награду за прохождение комнат, а потратить — на покупку разных товаров у проклятого торговца.

Как добывать руду, рыбачить и освобождать тени?

На забегах гарантированно наткнетесь на залежи руды, водоемы, где можно рыбачить и заблудшие тени, которых можно освободить. Для всего этого нужно разблокировать специфические инструменты: кирку, удочку и скрижаль соответственно. Они открываются через заклинания в котле, для которых необходимо собрать определенные ресурсы.

Как работает котел?

В хабе прямо напротив Гекаты стоит большой котел. Он позволяет Мелиное творить «заклинания» — перманентные апгрейды для хаба, которые открывают различные механики и бонусы. Например, одно из заклинаний призывает в хаб проклятого торговца, обменивающего различные товары на кости. А другое позволяет Мелиное узнавать стихийные принадлежности всех божественных даров.

Что такое стихийные принадлежности?

Дары от каждого бога Олимпа в Hades 2 привязаны к той или иной стихии: их можно посмотреть, открыв заклинание «Познание стихий» в котле. Стихийная принадлежность обозначается маленьким значком над иконкой дара.

За стихиями стоит следить по одной причине: в игре есть уникальные дары, которые открываются только при сборе определенного числа даров конкретной стихии. Они достаточно мощные, поэтому механику не стоит совсем уж игнорировать.