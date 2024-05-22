Моддер перенес карту Вызимы из оригинального «Ведьмака» в «Дикую Охоту»

21 мая CD Projekt RED выпустила The Witcher 3 REDkit — инструментарий для создания глобальных модификаций для культового «Ведьмака 3». Редактор доступен всем желающим в том числе в Steam — нечто подобное использовали разработчики во время производства знаменитой RPG.

© Чемпионат.com

В первый же день фанаты реализовали свою давнюю мечту — они перенесли в игру всю Вызиму из первой части серии. Сделал это моддер под ником AngryCatster, который также признался, что модификацию ещё придётся серьёзно дорабатывать. Так, перенесённая локация в «Ведьмаке 3» выглядит блекло и далеко не так проработанно, как остальные места, а пропорции некоторых объектов не сочетаются с размерами друг друга.

Мод с Вызимой в «Ведьмаке 3»

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

AngryCatster отметил, что его мод в первую очередь призван показать другим создателям контента, насколько большие возможности перед ними открылись с выходом The Witcher 3 REDkit. Фанаты тем временем шутят, что моддеры выпустят ремейк «Ведьмака» на движке третьей части быстрее, чем это сделает CD Projekt RED и студия Fool’s Theory.