Пиковый онлайн Hellblade 2 в день релиза оказался ниже первой части

21 мая на ПК, консолях Xbox и в сервисе Game Pass состоялся релиз Hellblade 2 — продолжения знаменитого экшена от третьего лица про воительницу Сенуа от студии Ninja Theory. За первые сутки пиковый онлайн проекта в Steam достиг 3982 игроков — это один из худших запусков игр Xbox за последние годы.

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Для сравнения: пиковый онлайн первой части в Steam семь лет назад достиг отметки в 5653 человека, хотя игра полностью финансировалась и рекламировалась самой студией. Показатели второй части наверняка подрастут к выходным, однако к тому времени многие покупатели уже пройдут игру — её средний хронометраж составляет примерно семь часов.

Тем временем отзывы Hellblade 2 сейчас остановились на отметке в 89% на основе 900 обзоров. Пользователи хвалят графику, атмосферу и лицевую анимацию, но ругают при этом однообразный игровой процесс и отсутствие значимых нововведений.