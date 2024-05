На презентации tinyBuild анонсировали новые игры и показали много трейлеров

Издательство tinyBuild провело презентацию tinyBuild Connect 2024, в рамках которой было показано много интересных игр: свежий трейлер необычной песочницы Kingmakers, а также:

Геймплей Sand — в этой PVPVE-игре нужно управлять механическими шагоходами под названием Tramplers и исследовать остатки некогда процветающей планеты Софи.

Бета пройдёт этим летом — все желающие могут подать заявку в Steam. Релиз планируется на PC.

Анонсирующий трейлер Drill Core — в этом симуляторе колонии корпоративная алчность сочетается со стратегическим бурением планет, изучением новых технологий и обороной от инопланетных атак.

Приём заявок на плейтест открыт в Steam.

Тизер-трейлер Level Zero: Extraction — многопользовательский асимметричный PvPvPvE-хоррор-шутер от первого лица. Игроки смогут сыграть как за члена человеческой экспедиции (в одиночку или в команде), так и и за инопланетного монстра, которого можно убить только с помощью света.

Релиз Level Zero: Extraction запланирован на 2024 год для PC (страница в Steam), PlayStation и Xbox.

Дневник разработки Voin к выходу нового демо (страница в Steam) — фэнтезийный экшен предлагает стремительные слэшер-битвы от первого лица с полчищами врагов.

Анонс The King Is Watching — это roguelite-игра, в которой нужно построить своё королевство и защитить его от волн врагов, попутно развивая производство и армию.

Релиз ожидается в этом году. Демо доступно в Steam.

Небольшой тизер Streets of Rogue 2 — это весёлая ролевая песочница в открытом мире, в которой можно сражаться, создавать и бороться за власть — в одиночку или с друзьями.

Авторы просили не смотреть грядущее шоу PC Gaming Show 9 июня, якобы никаких новостей по игре там не будет, но мы им не верим. Релиз Streets of Rogue 2 ожидается в 2024 году для PC (страница в Steam), PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Трейлер с анонсом даты релиза RAWMEN — аренный шутер с многопользовательскими пищевыми боями, которые проходят во множестве мест по всему миру.

Игра выйдет 23 июля на PC и будет условно-бесплатной (страница в EGS).

Трейлер дополнения для телевизионного приключения Not For Broadcast под названием The Timeloop — игроков ждёт встреча со знакомым коллективом, в том числе с Джереми Дональдсоном, Меган Вулф и Дженни, а также новый напряжённый сюжет с временной петлёй.

Релиз ожидается в этом году для PC (страница в Steam), Xbox и PlayStation.

Трейлер с датой релиза Train Valley World — увлекательная игра о транспорте в духе Tycoon выйдет 8 августа на PC (страница в Steam).

Игроки смогут занять себя прокладыванием железнодорожных маршрутов по всему миру, строительством оптимальных логистических цепочек, созданием собственных уровней и другим менеджментом.

Трейлер первого дополнения для Punch Club 2 под названием The Iron Fist — оно выйдет в июле 2024 года и предложит игрокам сразиться в Лиге роботов.

Релиз ожидается на PC (страница в Steam), PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Трейлер открытой беты Duckside — это игра на выживание про боевых уток в духе DayZ или RUST, с PVP и PVE, глубокими системами крафта, строительством баз, захватывающими полётами и боями и огромным миром. Кстати, в предыдущем бета-тесте приняли участие более 150 тыс уток.

Старт нового открытого бета-тестирования наметили на 6 июня (страница в Steam).

Полная презентация tinyBuild Connect 2024