Новая игра «Древние Русы» выглядит лучше «Смуты»

Инди-разработчик Honor Games опубликовал геймплейный трейлер своей новой игры «Древние Русы», релиз которой состоится в Steam уже скоро. У тайтла простая, но приятная графика, добротная озвучка, а также плавные и динамичные анимации.

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Ролик с демонстрацией раннего доступа игры произвел положительное впечатление на геймеров. Многие уже считают «Древних Русов» лучше «Смуты» и с нетерпением ждут выхода проекта.

Вот как на трейлер отреагировали зрители:

Шикарно выглядит. Не забудьте про маркетинг. Надеюсь, атмосфера, как в «Ведьмаке 3», будет, и хочется поскорее демку распробовать, думаю, даст фидбек. Буквально «Вальхейм» плюс белый сад из «Ведьмака». И это круто. Возьму сразу на релизе. Выглядит лучше «Смуты». Вот кому нужно было выделять все эти миллионы рублей.

Добавить «Древние Русы» в желаемое Steam можно по ссылке.