Новая карта, интерфейс и механики — Hunt Showdown перейдет на новый движок 15 августа

Шутер от первого лица Hunt: Showdown получит некстген-версию — о деталях большого обновления сообщили разработчики из студии Crytek.

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Апдейт выйдет 15 августа, после чего игра перестанет работать на PlayStation 4 и Xbox One. Вероятно, это связано с переходом Hunt: Showdown на новый движок, поддержка которого на старых консолях невозможна. Владельцы игры получат бесплатный апдейт до PS5 и Xbox Series с переносом прогресса и всеми DLC.

Видео доступно на YouTube-канале Hunt: Showdown. Права на видео принадлежат Crytek.

С новым движком в шутере появятся новая карта и свежие боевые механики, которые должны сделать сражения немного опаснее (воскрешение, здоровье, сжигание и так далее). Также авторы заявляют о планах обновить пользовательский интерфейс.