В Steam вышел ремастер российской стратегии «Периметр» 2004 года

В честь двадцатилетия культовой стратегии «Периметр» студия «К-Д Лаб» выпустила официальный ремастер игры в Steam. Об этом сообщает портал DTF.

«Периметр: Legate Edition» официально вышел в Steam 21 мая, что совпадает с датой релиза оригинальной версии в 2004 году. Ремастер, разработанный командой, возрожденной в июле 2023 года студии «К-Д Лаб», включает в себя ряд технических усовершенствований и обещает будущие обновления, подробности которых пока не раскрываются.

Обновленная версия стратегии предлагает игрокам кроссплатформенную игру между пользователями Windows и Linux, а также дополнение «Завет Императора». В игру добавлена поддержка многопользовательских сражений до восьми игроков и поддержка широкоформатных мониторов. Разработчики также улучшили текстуры, модели, баланс игры, внесли многочисленные улучшения и исправили ошибки.

«Периметр — стратегическая игра в реальном времени с разрушаемым миром. Используйте окружение для сбора ресурсов и защиты от врагов. Погрузитесь в многовековую историю Цепи Миров и возглавьте фракцию в борьбе за выживание», — гласит описание проекта.

Ремастер доступен для в Steam по цене 499 руб.