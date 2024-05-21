В свежем ролике The First Descendant рассказали про сюжет шутера

Разработчики лутер-шутера The First Descendant поделились роликом, в котором обсудили сюжет грядущей игры. Напомним, что она должна выйти этим летом, а в конце мая состоится техническое тестирование.

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The First Descendant расскажет про неизбежный конфликт, участники которого унаследовали судьбу своих предшественников. Инопланетные захватчики Вулгусы (Vulgus) стремятся к выживанию своего вида на планете, а Колоссы хотят уничтожить человечество, но их точные желания пока не раскрываются.

Будущее будет зависеть от Потомков, которые представляют собой аватары игроков. Это самая мощная и тактически подготовленная сила с военной точки зрения. В арсенале потомков есть генетический материал «Архе» (Arche), унаследованный от потомков. Именно он даёт навыки невероятной мощности — один Потомок может одолеть сотни или тысячи Вулгусов.

Несмотря на невероятную силу, Потомки стоят на грани поражения в войне за человечество. Единственным вариантом стало получение «Железного сердца» — источника вечной энергии. С его помощью получится закрыть порталы в измерения, из которых приходят захватчики.

Игроки будут отправляться в поисковые операции, в которых поможет Гид. Это искусственный интеллект, подготовленный человечеством для Потомков. Он способен найти иголку в стоге сена, но разработчики не исключают, что у Гида есть собственные планы и мотивы.

Разработчики The First Descendant захотели создать разнообразный мир, а проникнуться им помогут персонажи, которых можно встретить в ходе игры. У каждого из них есть надежды и моменты, которые они бы хотели забыть навсегда.

The First Descendant будет доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Шутер разрабатывается на движке Unreal Engine 5 и включает в себя кооператив до четырёх человек.