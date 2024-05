Авторы приключения Little Kitty, Big City похвастались миллионом игроков Game Pass

Авторы Little Kitty, Big City из Double Dagger Studio похвастались достижением своей игры — её опробовало уже миллион пользователей Game Pass. Для получения этой отметки кошачьему приключения не понадобилось и двух недель — игра вышла 9 мая на PC, Xbox и Nintendo Switch.

© Скриншот

В честь отметки был продемонстрирован тематический арт с множеством кошек и подписью о достижении миллиона игроков Game Pass. В комментариях пользователи поблагодарили разработчиков за весёлую и красочную игру, которая получила очень положительные отзывы в Steam.

В своих обзорах игроки оценили милого главного героя-кота, небольшие и добрые задания, удобное управление как с геймпадом, так и на клавиатуре с мышью. А в негативных отзывах отметили цену (20 долларов), которая, по мнению некоторых игроков, не соответствует контенту Little Kitty, Big City на несколько вечеров.

Напомним, что Little Kitty, Big City в день релиза стала частью майского пополнения Game Pass. Вместе с кошачьим приключением туда попали Brothers: A Tale of Two Sons и Tomb Raider: Definitive Edition.