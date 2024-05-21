Hellblade 2 в Steam получила положительные отзывы при крайне низком онлайне

Сегодня в 11:00 по МСК состоялся релиз Senua’s Saga: Hellblade II — ожидаемого мрачного триллера, который должен порадовать игроков на PC и Xbox Series. Судя по очень положительным отзывам в Steam, новинка действительно пришлась пользователям по душе, однако пиковый онлайн не может похвастаться рекордами.

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В момент публикации новости в Senua’s Saga: Hellblade 2 одновременно играет чуть более 1800 человек в Steam. Для ожидаемой игры студии Ninja Theory это число оказалось крайне малым. Со временем онлайн должен вырасти (вероятно, это произойдёт к вечеру), но уже сейчас видно низкий интерес к новинке со стороны игроков платформы Valve.

Зато те, кто решил насладиться Hellblade 2, оставляют положительные мнения. Линейную сюжетную новинку называют глотком свежего воздуха среди ролевых приключений в открытом мире. Особого внимания удостоились саундтрек и атмосфера — сиквел рекомендуют всем, кто по достоинству оценил первую часть Hellblade: Senua’s Sacrifice.

Однако без негативных мнений тоже не обошлось. Многие шутят, что Ninja Theory вскоре закроется вслед за другими внутренними студиями Xbox. Однако стоит отметить, что Microsoft уже одобрила новый проект разработчиков, поэтому предпосылок к их закрытию нет.

Если говорить конкретно про минусы игры, то часть пользователей напугало длинное и «однообразное начало» со «скучными клише». К счастью, критики производительности практически нет, но у многих негодование вызвали чёрные полосы: они появляются даже в разрешении Full HD и «занимают половину экрана».

А о том, как себя показала Senua’s Saga: Hellblade 2 на Xbox Series и в подписке Game Pass ещё предстоит узнать. Зато у новинки крайне быстро появилось сравнение компьютерной и консольной версии. Игра выглядит хорошо на обеих платформах, однако на слабой Xbox Series S заметны недостатки графики.