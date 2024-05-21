Открылась предзагрузка Wuthering Waves — новой игры в духе Genshin Impact

Разработчики бесплатной ролевой игры Wuthering Waves сообщили, что пользователи iOS и Android уже могут предзагрузить необходимые файлы на свои устройства.

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Официально Wuthering Waves выйдет в четверг, 23 мая на ПК и мобильных ОС. Гача-игра напоминает Genshin Impact, однако привлекает геймеров более разнообразной боевой системой, сеттингом постапокалипсиса и другой графикой.

При этом многие элементы напоминают Геншин — система монетизации (новых персонажей и редкое оружие можно получить из баннера), открытый мир, построение команд и общие аспекты развития своих героев.

При этом на релизе Wuthering Waves не получит русскую локализацию — возможно, она появится в будущем, но без полноценной озвучки.