Что мы знаем о Dragon Age: Dreadwolf

Dragon Age: Dreadwolf была анонсирована BioWare довольно давно, и за прошедшие годы студия раскрыла мало информации о проекте. Однако на июньской конференции Summer Game Fest фанатов серии ожидает полномасштабная презентация игры. Портал gamesradar.com рассказал, что мы знаем о проекте на данный момент.

Дата релиза Dragon Age: Dreadwolf

Разработчики пока не назвали дату релиза игры. Если верить последним слухам, проект должен выйти до конца текущего фискального года — или до 31 марта 2025 года. Возможно, мы услышим официальные новости о дате релиза этим летом, т.к. в июне пройдет конференция Summer Game Fest.

Что известно о геймплее Dragon Age: Dreadwolf

В феврале 2023 года на Reddit появились якобы утечки геймплея игры: автор поста утверждал, что видел раннюю версию Dreadwolf. Для контекста, эта информация появилась всего через пару месяцев после того, как BioWare подтвердила, что проект перешел в стадию альфа-тестирования.

Пользователь Reddit выложил на всеобщее обозрение гифки и скриншоты игры, но на данный момент они недоступны — ссылки удалены. На картинках можно было видеть фрагмент игры, проходивший в форте Серых стражей. Кроме того, инсайдер упомянул, что Dreadwolf ждут значительные изменения в механиках. Боевая система игры якобы откажется от партийных RPG-механик в пользу динамичного экшена.

Персонажи Dragon Age: Dreadwolf

BioWare уже подтвердила, что главным антагонистом Dreadwolf будет Солас. Трейлер игры от 2022 года также включает в себя закадровый голос Варрика Тетраса: хитрого разбойника, сыгравшего важную роль в событиях Dragon Age 2 и Inquisition. Других деталей, в том числе личности протагониста, пока нет.

Dragon Age: Dreadwolf будет полностью одиночной игрой

По информации Джейсона Шрайера, EA убрала из Dreadwolf все многопользовательские механики и элементы живого сервиса на фоне провала Anthem. Критический успех и хорошие продажи Star Wars Jedi: Fallen Order мотивировали издателя сосредоточиться на контенте для одиночного прохождения.

Место действия Dragon Age: Dreadwolf

Если верить книге BioWare: Stories and Secrets from 25 Years of Game Development, то события Dreadwolf будут разворачиваться в Тевинтере. По большей части, книга рассказывает об истории студии, но портал Eurogamer заметил, что в ней упоминается и «продолжение Dragon Age: Inquisition». К тому же, на Тевинтер намекает финал дополнения «Чужак».