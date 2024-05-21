Starfield превратили в красивую игру по «Звездным войнам»

Энтузиаст преобразовал Starfield в качественную игру по «Звездным войнам». Для этого он установил более 100 модов, которые добавляют в RPG героев космической франшизы, а также улучшают графику, анимации и боевку.

© Cq.ru

Результат своих трудов геймер опубликовал на YouTube-канале DeityVengy и показал все нововведения. Члены «Объединенных колоний» превратились в штурмовиков и представителей «Имперского бюро безопасности», рейнджеры «Свободных звезд» стали повстанцами, а пираты — преступниками «Коллектива теней».

Энтузиаст даже собрал моды, которые меняют дизайн загрузочных экранов. Теперь они тоже отсылают к «Звездным войнам». Сборку DeityVengy можно скачать по ссылке. В конце ролика он показал собственные настройки модов.

Геймеры остались в восторге от сборки и теперь хотят, чтобы этот проект стал самостоятельной игрой: