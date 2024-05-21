Критики похвалили Hellblade II за визуал и поругали за геймплей

Состоялся релиза триллера Senua’s Saga: Hellblade II — параллельно игра получила оценки критиков, которые в среднем оказались довольно положительными. Однако сильных восторгов новинка у рецензентов не вызвала.

© Скриншот

На данный момент Hellblade 2 получила 80 баллов на основе 57 отзывов на Metacritic (для Xbox Series X). На OpenCritic у новинки 83 балла (86% критиков рекомендуют игру).

По большому счёту, у авторов из студии Ninja Theory получился типичный сиквел, который заинтересует любителей оригинала, но вряд ли привлечёт новую аудиторию.

Проблемы и плюсы тоже напоминают про первую Hellblade: Senua’s Sacrifice. Среди последних отмечают атмосферу, сюжет с его важными посылами, впечатляющий визуал, работу со звуком и актёрские достижения Мелины Юргенс в главной роли.

Некоторые называют свежий релиз аудиовизуальным «шедевром», который умело разбирает тему человеческих травм.

Senua’s Saga: Hellblade II — это произведение искусства от начала и до конца. Она доставляет удовольствие своими интригующими персонажами, захватывающей историей и поражающими воображение существами, с которыми нужно сражаться. Эту сагу я точно не забуду в ближайшее время — Twinfinite [100 баллов] Ужасающая, вдохновляющая и визуально великолепная Hellblade 2 — это значительное улучшение по сравнению с оригиналом, которое помогает развить важные и сложные концепции первой игры — Screen Rant [90 баллов] Hellblade 2 — это, по сути, интерактивный артхаусный боевик, сочетающий в себе мощные геймплейные элементы и яркое психологическое путешествие — PCMag [80 баллов]

Первые 20 минут игры

В более сдержанных отзывах отмечается, что игра не предлагает чего-то кардинально нового. К тому же ей, судя по всему, не хватает наполнения — некоторым критикам показалось, что авторы не до конца раскрыли поднятые ими идеи и темы.

Кроме того, как и в случае оригинала, отдельные авторы текстов ругают проблемы с темпом, малоинтересные загадки и слабую боевую систему. А ещё у Hellblade 2 возникают сложности с производительностью.

Hellblade 2 — великолепная игра, которая обладает лучшими в индустрии визуальными эффектами и актёрским составом. Но вот проходить её не очень-то и весело — Forbes [70 баллов] Если пропитанный кровью мир Сенуа действительно можно сравнить с терапией, то Hellblade 2 слишком часто вызывает чувство, будто героиня слишком рано ушла со своих сеансов — Slant Magazine Однако превращение истории Сенуа в сагу, судя по всему, было плохой идеей. К сожалению, слабые бои и скучные головоломки лишь добавляют соли на эти раны — Pure Xbox [70 баллов] Это безрадостный поток развлечений с малой дозой интерактива и сумбурным раскрытием темы психических заболеваний… — Metro GameCentral [50 баллов]

Hellblade II доступна для PC и Xbox Series, ранее она получила свежий трейлер и обращение главы Ninja Theory в честь релиза.