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В PS Plus добавили Red Dead Redemption 2, Watch Dogs и ещё семь игр

Sony пополнила свою подписку новыми играми. Подписчиками сервиса стали доступны девять игр, а обладатели Deluxe дополнительно получили доступ к трём тайтлам.

В PS Plus добавили Red Dead Redemption 2 и еще восемь игр
© Чемпионат.com

Среди больших хитов в этот раз геймеров порадуют вестерном Red Dead Redemption 2 от авторов серии GTA, оригинальной хакерской Watch Dogs от Ubisoft и City Living для The Sims 4.

Новые игры в PS Plus Extra в мае 2024 года

  • Red Dead Redemption 2
  • The Sims 4 City Living
  • Watch Dogs
  • The Settlers: New Allies
  • Deceive Inc
  • Crime Boss: Rockay City
  • Stranded: Alien Dawn
  • Cat Quest и Cat Quest 2
  • The LEGO Movie 2 Videogame.

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в мае 2024 года

  • 2Xtreme
  • G-Police
  • Worms Pinball.