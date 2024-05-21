Square Enix выпустит некоторые игры серии Kingdom Hearts в Steam в июне
Square Enix анонсировала релиз PC-версий некоторых игр серии Kingdom Hearts в Steam. С 13 июня на платформе Valve будут доступны:
- KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX
- Kingdom Hearts HD 2.8: Final Chapter Prologue
- Kingdom Hearts III: Re Mind
- Kingdom Hearts Integrum Masterpiece — набор с вышеупомянутыми коллекциями.
Напомним, что все эти PC-релизы в настоящее время доступны в Epic Games Store. Вместе они являются частью «Саги об Искателе Тьмы» или 1-й Фазы серии Kingdom Hearts.
В Square Enix также уточнили, что Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX включает обновлённые текстуры, а покупка Kingdom Hearts 3 + Re Mind или набора Kingdom Hearts Integrum Masterpiece откроет доступ к эксклюзивному для платформы ключ-клинок Dead of Night.