В трейлере файтинга MultiVersus появились агент Смит и Джейсон Вурхиз

Warner Bros. Games представила официальный релизный трейлер платформенного файтинга MultiVersus. Он станет доступен уже 28 мая на PC, PlayStation и Xbox

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В свежем трейлере показали ключевых бойцов MultiVersus, которые прибыли прямиком из франшиз Warner Bros. В их числе: персонажи DC, включая Джокера, Супермена, Бэтмена и Чудо-женщину, Джейсон Вурхиз из хоррор-серии «Пятница, 13-е», Велма и Шегги из «Скуби-Ду», персонажи «Времени приключений», Рик и Морти, Агент Смит из трилогии «Матрица», Гремлины и другие.

Напомним, что MultiVersus изначально выходила летом 2022 года в рамках открытой беты. За месяц в файтинг сыграло более 20 млн игроков, но затем интерес начал угасать. В итоге пиковый онлайн MultiVersus в Steam упал почти на 100%, и серверы игры закрыли «до релиза». Разработчики пообещали разные улучшения и больше бойцов, а сама игра переехала на движок Unreal Engine 5.