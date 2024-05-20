Ubisoft пообещала честную монетизацию XDefiant

Ubisoft опубликовала очередную запись в блоге, посвящённую скорому релизу онлайнового шутера XDefiant. Она касается аспектов монетизации, и компания заверяет, что о pay-to-win речи не идёт. Разработчики приложили все силы, чтобы обеспечить сообществу честную игру на равных.

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Все товары игрового магазина, влияющие на игровой процесс, можно разблокировать, проходя испытания. Например, в предварительном сезоне фракцию DedSec можно будет или купить, или разблокировать посредством внутриигрового достижения, заработав 700 тысяч очков опыта.

XDefiant делает упор на кастомизацию, и игроки смогут добыть скины персонажей и оружия, анимации, эмодзи, карточки и многое другое. Получить их можно будет не только в магазине, но и в рамках бесплатного сезонного пропуска, за повторяющиеся квесты, участие в мероприятиях сообщества и прочее.

На старте игры в игровом магазине будут доступны:

премиальный сезонный пропуск;

косметика для персонажей и оружия;

разблокировка фракций;

фоны для карт игрока;

анимации и наборы эмодзи.

По мере развития XDefiant компания обещает прислушиваться к отзывам, данных опросов игроков и внутриигровым данным, чтобы убедиться, что предоставляет справедливые возможности кастомизации.

XDefiant после ряда отсрочек выйдет 21 мая на PlayStation 5, Xbox Series и PC. В этот день начнется предварительный сезон, который продлится шесть недель. Новые сезоны должны стартовать каждые три месяца с собственным боевым пропуском на 90 уровней.