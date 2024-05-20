Инсайдер упомянул о релизе новой Doom на PS5 и раскрыл детали State of Decay 3

Инсайдер Джез Корден сообщил, что в State of Decay 3 будет больший упор на сюжет по сравнению с предыдущими играми серии.

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Кроме того, источники автора оставили позитивные отзывы про игровые системы, элементы «выживача» и графическую составляющую новинки. А в Linkedln-профиле старшего художника по кинематографическим роликам Undead Labs обнаружили упоминание того, что в триквеле пользователи как раз увидят подобные заставки, а не только ролики на движке.

Заодно Корден считает, что новая часть Doom может выйти и на консолях PlayStation, шансы для этого «высоки». Ранее подобное предположение он высказывал и о сериях Halo с Forza.

А вот выхода Starfield на PS5 пока ждать не стоит, но зато авторы готовят «большое DLC», описание которого звучит «замечательно».

До этого Корден рассказывал об успехах в разработке State of Decay 3, которая пока что не обзавелась датой релиза. Ранее в сети появлялась информация, что новинка может выйти в 2027 году, но официальных подтверждений этому нет. Сам триквел анонсировали ещё в 2020 году.

Что касается новой Doom, то её могут представить в рамках грядущего мероприятия Xbox Showcase — оно пройдёт 9 июня в 20:00 МСК. На выставке ожидаются и другие анонсы с трейлерами игр.