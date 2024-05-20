В шутере Escape from Tarkov забанили еще больше 30 тыс. читеров

Battlestate Games традиционно делится своими успехами в борьбе с недобросовестными игроками в Escape from Tarkov.

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Так, в период с 15 марта по 17 мая разработчикам удалось заблокировать более 30 000 читеров. Помог им в этом античит BattlEye. «Доску позора» с никами забаненных можно найти по ссылке.

А мы напомним, что недавно в Escape from Tarkov появилась новая цепочка квестов, за прохождение которой обещают множество наград. Это произошло уже после скандала с новым премиальным изданием игры и извинений со стороны Battlestate Games. Теперь же разработчики предлагают иную версию распределения бонусов между разными изданиями Escape from Tarkov.