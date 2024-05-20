Авторы Palworld пообещали представить крупные анонсы на Summer Game Fest

Создатели «покемонов с пушками» Palworld сообщили, что в рамках мероприятия Summer Game Fest фанатов ждут крупные анонсы:

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Мы собираемся показать МНОГО интересного, включая некоторые долгожданные функции! Вы не захотите это пропустить!

Вероятно, что речь идёт о крупном обновлении, о котором разработчики рассказывали раньше — с ним должны добавить PvP-режим с ареной для битв между палами. О подобном как раз просили фанаты с самого релиза игры, поэтому это наверняка и подразумевается под «долгожданной функцией».

Ещё в игру должны добавить новый остров, здания, оружие и расширить каталог самих палов — ранее разработчики продемонстрировали четырёх новых бойцов.

Сама Summer Game Fest состоится 8 июня в 00:00 по МСК, ведущим церемонии в очередной раз выступит Джефф Кили. Хронометраж мероприятия составит два часа, а пользователей ожидают многочисленные анонсы и трейлеры всевозможных новинок.

Кстати, в конце апреля стало известно, что игроки провели в Palworld порядка 1,3 млрд часов. Аудитория проекта при этом ещё в феврале превысила 25 млн человек, 15 млн из которой приобрели игру в Steam.

Palworld сразу после релиза в раннем доступе стала огромным хитом, поставив рекорды пикового онлайна в Steam — он превысил 2,1 млн игроков. Однако со временем интерес аудитории несколько угас — пиковый онлайн за последние 24 часа и вовсе составил 32092 человека. Возможно, что релиз режима с PvP снова вызовет новую волну популярности у игры.