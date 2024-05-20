Кодзима поведал о пройденных этапах работы над Death Stranding 2

Хидео Кодзима в рамках свежего эпизода подкаста Hideraji раскрыл немного подробностей о ходе разработки Death Stranding 2: On the Beach.

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Так, по его словам, команда Kojima Productions уже завершила этапы записи реплик актёров и процесса захвата движений. Что касается озвучки, то, похоже, что речь идёт конкретно об английской версии, так как процесс записи японских актёров начался 9 мая.

Кроме того, Кодзима упомянул последний трейлер Death Stranding 2, показанный на State of Play в этом феврале. Геймдизайнер отметил, что старался передать в ролике общую картину сиквела, показав в числе прочего отличия от первой игры, схожие элементы, связь между персонажами, характер игры, тематику и образы новых героев.

Релиз Death Stranding 2: On the Beach запланирован на 2025 год для PlayStation 5. Напомним, что Кодзима и его команда также готовят загадочную OD и шпионский экшен Physint — подробнее о проектах геймдизайнер рассказывал в видеоблоге.

А тем временем актёры из Death Stranding 2 и OD поделились своими эмоциями от сотрудничества с известным разработчиком.