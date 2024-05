5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

Mullet Madjack

Mullet Madjack — безумный roguelite-шутер, стилизованный под аниме 1990-х. В мире будущего, где реальность и Интернет стали одним целым, киборгам нужен дофамин, чтобы выжить. А это значит, что игроку нужно постоянно бежать и постоянно убивать противников, если он не хочет, чтобы сердце протагониста остановилось. Mullet Madjack ощущается как нечто среднее между Superhot, Hotline Miami и боевиком «Адреналин».

Morbid: The Lords of Ire

Продолжение Morbid: The Seven Acolytes — изометрического soulslike 2020 года, который привлек внимание публики благодаря переосмыслению космического хоррора в духе Bloodborne в формате пиксель-арта. The Lords of Ire отказалась от ретро-графики: игра полностью выполнена в трех измерениях, благодаря чему она еще больше похоже на Bloodborne.

Athenian Rhapsody

Комедийная ретро-RPG, которую сам разработчик называет «платоническим soulslike симулятором свиданий с боями в стиле WarioWare». Athenian Rhapsody предлагает тонны юмора, отсылок, узнаваемых цитат и сюжет, якобы не повторяющийся между разными прохождениями.

Seablip

В ранний доступ Steam также вышла Seablip: пиратская RPG в открытом мире, отдаленно похожая на Terraria и Stardew Valley. Тем, кого разочаровала Skull & Bones, понравится широкий простор для персонализации корабля и большой каст уникальных матросов, каждого из которых можно прокачивать по-своему. Проект пробудет в раннем доступе как минимум до следующего года.

Master Key

1-битное приключение в духе The Legend of Zelda, созданное соло-разработчиком. Master Key практически не подсказывает игроку, куда идти и что делать: ему придется своими силами разгадать секрет таинственного ключа и двери, которую он открывает.