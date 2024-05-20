Вышел релизный трейлер «главного конкурента Genshin Impact»

Ролевой экшен Wuthering Waves, который многие называют «главным конкурентом Genshin Impact», получил официальный релизный трейлер. Игра станет доступна 22 мая на РС (Epic Games Store), iOS и Android.

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Wuthering Waves — это условно-бесплатная сюжетная игра в сеттинге фэнтези и научной фантастики, в которой также имеются открытый мир и Gacha-элементы. За разработку отвечает китайская компания Kuro Game.

Главным героев Wuthering Waves является Ровер, который «пробуждается от долгого сна и вместе с яркой командой Резонаторов отправляется в путешествие, чтобы вернуть утраченные воспоминания и победить Плач».

В Wuthering Waves предварительно зарегистрировались уже более 32 млн раз.