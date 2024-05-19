Российская команда Team Spirit выиграла турнир по игре Dota 2 с призовым фондом $1 млн

Российская киберспортивная команда Team Spirit одержала победу на турнире PGL Wallachia 2024 по игре Dota 2. Соревнования проходили в Бухаресте.

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В финале Team Spirit со счетом 3:2 по картам обыграла китайскую команду Xtreme Gaming. Третье место заняла команда Falcons из Саудовской Аравии. Российский игрок Falcons Станислав Поторак не сумел получить визу, вследствие чего в составе команды произошла замена.

Team Spirit получит $300 тыс. за победу в турнире. Эта победа стала для российской команды первой после выигранного в октябре 2023 года The International - чемпионата мира по Dota 2.