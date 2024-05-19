Microsoft создала документальный сериал о разработке видеоигр

Microsoft представила новое шоу The Method, которое будет рассказывать о закулисье создания популярных видеоигр. Первый эпизод длительностью 40 минут был посвящен игре Senua's Saga: Hellblade II. Об этом сообщает издание DTF.

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В первом выпуске шоу приняли участие ведущие актеры из различных игр. Мелина Юргенс, исполнительница главной роли в Hellblade II, поделилась своим опытом работы над проектом и подходом к персонажу. Также в эпизоде приняли участие Даг Кокл, озвучивавший Геральта в серии The Witcher, и Абубакар Салим, сыгравший роль Байека в Assassin's Creed Origins.

Авторы шоу посетили студию Ninja Theory, где разработчики рассказали о процессе записи движений для игры. Эпизод был выпущен на YouTube-канале Xbox On и доступен только на английском языке, без субтитров на других языках.

Следующий выпуск шоу The Method планируется к выходу в ближайшее время, однако точная дата не была объявлена.

Релиз игры Senua's Saga: Hellblade II состоится 21 мая на персональных компьютерах и консолях Xbox.