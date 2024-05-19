Авторы «Ведьмака 3» поздравили геймеров с 9-летием игры

19 мая «Ведьмак 3: Дикая Охота» отпраздновала своё 9-летие. В связи с этим, разработчики тайтла из CD Projekt RED опубликовали в соцсети X (ранее Twitter) пост, в котором поздравили геймеров с юбилеем игры.

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«Ведьмак 3», поздравляем с 9-летием! Независимо от того, столкнулись ли вы с Дикой Охотой недавно, исследовали заснеженные острова Скеллиге или насладились игрой в Гвинт, сегодня пришло время просто отпраздновать юбилей игры!

Ранее глава CD Projekt Адам Бадовски заявил, что полноценная разработка «Ведьмака 4» начнётся до конца 2024 года. Подробности продолжения пока не раскрываются.

Также напомним, что в середине апреля стартовали съёмки четвёртого сезона сериала «Ведьмак» от Netflix. В нём роль главного героя Геральта из Ривии исполнит звезда «Голодных игр» Лиам Хемсворт, который заменит Генри Кавилла.