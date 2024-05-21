Вышла Hellblade 2 — игра доступна в подписке Game Pass

Несколько минут назад состоялся релиз Hellblade 2 — это сиквел Hellblade: Senua’s Sacrifice. Тайтл доступен на ПК и Xbox Series, а также в подписке Game Pass.

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События сиквела продолжат сюжет первой части. Сенуа возвращается домой, однако в родных краях её считают изгоем и относятся с опаской. Затем на деревню протагонистки нападают викинги и гиганты, поэтому она вступает с ними в противостояние.

Hellblade 2, по словам авторов, получилась в разы зрелищнее и интереснее первой части. Проверить слова разработчиков теперь мы можем сами.

Игра, кстати, получила субтитры на русском языке. Как и в случае с первой частью, озвучки нет. По слухам, авторы тайтла уже трудятся над новой игрой, которую одобрила Microsoft.