Team Spirit и MOUZ сегодня сыграют в финале топ-турнира по Counter-Strike в Белграде

Сегодня в столице Сербии состоится финальный матч топ-турнира BetBoom Dacha Belgrade 2024 по шутеру Counter-Strike 2.

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В матче за титул сойдутся российская Team Spirit и европейский состав MOUZ. Встреча начнётся в 16:00 по московскому времени. Формат — best-of-5 (до трёх выигранных карт).

Победитель турнира получит главный денежный приз в размере $ 300 тыс., второй финалист — лишь $ 100 тыс. Напомним, Team Spirit является действующим победителем BetBoom Dacha: тогда команда смогла перевернуть ход финальной встречи против VIrtus.pro.

Прямую трансляцию матча между Spirit и MOUZ можно будет бесплатно посмотреть на Twitch и YouTube, а также в плеере ниже. Серию на русском языке покажет студия FISSURE.