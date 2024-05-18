На новых скриншотах из «Сталкер 2: Сердце Чернобыля» показали 20 артефактов

Сообщество «Вестник Того Самого Сталкера» поделилось новыми скриншотами из S.T.A.L.K.E.R. 2: «Сердце Чернобыля».

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На этот раз энтузиасты опубликовали аж 20 качественных изображений разнообразных артефактов из грядущей игры. К сожалению, скриншоты не имеют подписей с названием и описанием, однако большинство из представленных артефактов встречались в прошлых «Сталкерах» и истинные фанаты серии наверняка их узнают.

Изображения артефактов из S.T.A.L.K.E.R. 2: «Сердце Чернобыля» — Часть 1 Например, на изображениях можно найти «Кристалл», «Мамины бусы», «Вспышку», «Ночную звезду» и «Пустышку».

Изображения артефактов из S.T.A.L.K.E.R. 2: «Сердце Чернобыля» — Часть 2

Ранее «Вестник Того Самого Сталкера» попал в скандал , так как выяснилось, что сливший билд «Сталкер 2» администратор сообщества кидал страйки от имени GSC Game World и пытался подставить студию. Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: «Сердце Чернобыля» запланирован на 5 сентября 2024 года, однако дату выхода игры уже неоднократно переносили.