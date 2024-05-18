Xiaomi выпустила дешевый геймерский монитор Redmi с частотой 180 Гц

Компания Xiaomi начала продавать бюджетный игровой монитор Redmi G24. Об этом сообщает портал ITHome.

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Монитор Redmi G24 получил 23,3-дюймовый Fast IPS-экран с разрешением Full HD и частотой обновления изображения 180 Гц. Кроме того, заявленное время реакции пикселя в режиме GtG — 1 мс, значение DeltaE — менее 2 единиц, а также угол обзора 178 градусов.

Новинка также поддерживает технологию синхронизации картинки AdaptiveSync и сертифицирована TUV Rheinland по соответствию требованиям к низкому синему освещению.

Среди прочих особенностей Redmi G24 отмечают наличие разъемов HDMI 2.0 и DP 1.4, а также трехлетней гарантии, которая действует для покупателей в Китае.

В Китае Redmi G24 оценили всего в 579 юаней (около 7,2 тыс. руб.). Появится ли монитор в России, не сообщается.

Модели прошлого поколения, Redmi G24 и G27, на 23,8 и 27 дюйма соответственно, достаточно популярны среди российских геймеров. Отечественные маркетплейсы продают эти модели в среднем от 8 до 13 тыс. руб. Основное отличие от новинки заключается в том, что прошлые модели имеют дисплеи с частотой 165 Гц.